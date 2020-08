Ski-Star Brunner nach drittem Kreuzbandriss: "Es wird schon halten"

Wenn Stephanie Brunner in den vergangenen zweieinhalb Jahren etwas gelernt hat, dann "dass von einem Tag auf den anderen viel passieren kann." Wenn ihr damals im März 2018 jemand gesagt hätte, dass sie sich in den folgenden 17 Monaten gleich drei Mal das Kreuzband reißen würde, hätte sie das nie für möglich gehalten. Insofern ist es nur allzu verständlich, dass die 26-Jährige nicht zu weit in die Zukunft blicken will und sich daher auch noch nicht mit einem Start beim Weltcupauftakt am 17. Oktober in Sölden beschäftigt. "Ich will nicht vorschauen. Aber auf ein Rennen auf und ab kommt es nicht an."