Ski-Weltcup in Corona-Zeiten: "Heuer geht es ums Überleben"

In den Augen von FIS-Renndirektor Markus Waldner müssen in diesem Winter alle ihre eigenen Interessen hintanstellen und versuchen, den Schaden für den Skisport so gering als möglich zu halten. „Heuer geht es ums Überleben", sagte der Südtiroler am Montag bei der Sendung "Sport & Talk" auf Servus TV.

Voraussetzung dafür sind Wettbewerbe. Dass der Weltcup zum Europacup verkommt - die Überseerennen wurden gestrichen, die Damen fahren im Februar in China - dass wohl die meisten Bewerbe nur in Form von Geisterrennen über die Bühne gehen werden, nimmt man bei der FIS gerne in Kauf. "Wir haben eine Mission: Wir müssen Rennen fahren."