Warum der ÖSV Geisterrennen leicht verschmerzen kann

Wenn die Skistars in nicht einmal zwei Monaten zum Weltcupauftakt ins Ötztal reisen, dann werden sie Sölden und den Rettenbachferner kaum wiedererkennen. Normalerweise steht die 3000-Seelen-Gemeinde, die in Österreich nach Wien die meisten Nächtigungen verzeichnet, beim Winter-Opening Kopf und ist bis auf das letzte Hotelbett ausgebucht. Wegen Corona wird der Ort diesmal verwaist sein, weil die Hotels am 17. und 18. Oktober ausschließlich für die Athleten, Betreuer, Offiziellen und Journalisten öffnen.

Auch hoch oben am Gletscher wird sich den Sportlern rund um die Geisterrennen ein ungewohntes Bild bieten. Es fehlen ja nicht nur die Fans entlang der Piste und auf den Tribünen. Ohne die riesigen Showbühnen, die Besucherzelte und Verkaufsstände wird sich kaum ein Rennläufer nach dem Abschwingen im Zielraum eines Weltcuprennens wähnen.