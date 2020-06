Bernadette Schild: "Jetzt aufzuhören wäre definitiv zu früh"

Während Hannes Reichelt letzte Woche nicht einmal ein halbes Jahr nach seinem Kreuzbandriss schon wieder auf Skiern stand, kehrte Bernadette Schild erst nach acht Monaten auf die Skipiste zurück. Am Hintertuxer Gletscher zog die Technikspezialistin ihre ersten Schwünge. „Ich habe länger zugewartet als andere.“

Haben Sie Sich mit der Rückkehr auf die Piste bewusst so viel Zeit gelassen?

Ich habe mir und meinem Knie die Zeit gegeben. Das war, wenn man so will, bei meiner Verletzung das Glück im Unglück: Wenn so was im Oktober passiert, dann hat man überhaupt keinen Stress und kann das Knie komplett ausheilen lassen. Ich muss nicht nächste Woche durch Tore fahren, sondern ich kann in aller Ruhe trainieren und Vertrauen aufbauen, bis ich irgendwann so weit bin, dass die Verletzung nicht mehr in meinem Kopf ist.

Apropos Kopf: Haben Sie in irgendeinem Moment auch an den Rücktritt gedacht?

Niemals. Wobei man dazusagen muss, dass es auch meine erste Verletzung war. Und es ist in einer Zwischensaison ohne Großereignisse passiert. Ein Rücktritt war für mich nie ein Thema. Ich kann mich erinnern, dass ich schon im Hubschrauber gesagt habe: ,Na, na, meinen Skischuh dürft ihr nicht auseinanderbauen. Ich brauch den wieder.’ Außerdem möchte man seine Karriere ja doch positiv beenden. Jetzt aufzuhören wäre definitiv zu früh.