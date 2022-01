Wilde Schlägerei nach rassistischer Geste: Eishockey-Ass rastet aus

Was er angerichtet hat, merkte Panetta danach: "Erst an Jordans Reaktion habe ich gemerkt, dass er als Rassismus gesehen hat und meine Aktion für Wut und Enttäuschung bei ihm und seiner Familie gesorgt hat. Ich entschuldige mich bei allen dafür, was meine Geste bei ihnen ausgelöst hat. Rassismus und andere Formen der Diskriminierung haben keinen Platz in der Gesellschaft."

Sperren in Nordamerika und Europa

Erst in der Vorwoche wurde Krystof Hrabik in der American Hockey League nach rassistischen Gesten für 30 Spiele gesperrt.

In Europa werden solche Vorfälle hingegen immer noch wie Kavaliersdelikte bestraft. So auch in der heimischen ICE Hockey League. VSV-Verteidiger Derek Joslin wurde von den Ljubljana-Spielern Tadej Cimzar und Miha Zajc rassistisch beleidigt. Die beiden Slowenen bekamen eine Sperre von zehn Spielen und mussten je 3.000 Euro Strafe zahlen.