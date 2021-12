Rassismus-Eklat im Eishockey: "Affen-Geste" gegen VSV-Ass Joslin?

Es ist jedes Mal eine Ernüchterung – und doch kommt es immer wieder vor. Diesmal im Eishockey. Beim Spiel VSV gegen Ljubljana am Dienstag kam es allem Anschein nach zu einem hässlichen rassistischen Eklat.

Derek Joslin war in der Schlussphase in ein Gerangel vor dem Tor verwickelt. Es folgte eine Auseinandersetzung mit Ljubljana-Spieler Tadej Cimzar – dieser griff in die unterste Schublade und beleidigte Joslin mit einer Handbewegung, die von Beobachtern als "Affen-Geste" identifiziert wurde. (Zu sehen in diesem Video bei Minute 3:00.) Auch sein Teamkollege Miha Zajc soll beteiligt gewesen sein.