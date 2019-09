Dornbirn holt den Bruder von NHL-Star P.K. Subban

Die Dornbirner Bulldogs haben vor dem EBEL-Start am Freitag einen prominenten Namen verpflichtet: Von den Toronto Marlies aus der AHL kommt Jordan Subban. Der 24-Jährige ist Verteidiger, Bruder von NHL-Star Pernell Karl Subban ( New Jersey) und somit künftiger Schwager von Lindsey Vonn.

In einem ersten Statement sprach Subban über sein Engagement: "Ich sehe es als Herausforderung, dem Team zu helfen, Spiele zu gewinnen. Ich weiß nichts über die Liga. Aber mein Bruder und Lindsey waren im Sommer in der Akademie in Salzburg und haben mir nur Positives berichtet. Vor ein paar Jahren war ich in Wien, es war wunderschön. Was ich bisher gesehen habe, ist es auch in Dornbirn sehr schön."