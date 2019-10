Wie es im Eishockey nach dem Ausstieg der Erste Bank weitergeht

Härter könnte der Ausstieg des Sponsors den Verband treffen. Weil der Präsident auf Hochzeitsreise in Asien weilt, der Geschäftsführer krank ist und sonst niemand reden darf, verschickte der Verband am Sonntag eine Presseaussendung im Namen des Präsidiums. Die Quintessenz: Der Verband verweist auf Gespräche mit der Erste Bank noch in diesem Jahr. Außerdem werde an etwas ganz Neuem gearbeitet. Das Präsidium wird wie folgt zitiert: „Darüber hinaus ist die Entwicklung eines neuen Gesamt-Marketingkonzeptes für den Verband und die Erste Bank Eishockey Liga von großer Bedeutung, wie dies bereits in ersten Gesprächen diskutiert wurde. Nur mit einem gemeinsamen Marketingkonzept werden wir die positiven Entwicklungen für das Produkt Eishockey-Österreich der letzten Jahre auch in den zukünftigen Spielzeiten spüren können.“