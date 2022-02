Wer krönt sich zum Abfahrtsolympiasieger? Der Favoritencheck

Matthias Mayer

Bei der offiziellen Pressekonferenz hatte er schon wieder diesen verdächtigen Grinser im Gesicht. Man kennt diesen olympischen Gesichtsausdruck schon von Sotschi und Pyeongchang, wo der 31-Jährige Gold in Abfahrt und Super-G gewann. Die Lockerheit ist neben seiner Klasse der größte Trumpf des Kärntners: „Ich kann sehr befreit drauflosfahren.“

Beat Feuz

35 wird der Emmentaler am kommenden Freitag – und gerade rechtzeitig ist der Wahl-Tiroler wieder in Topform, wie er mit dem Sieg in Kitzbühel zeigte. Allerdings konnte er dort seine Routine ausspielen, auf der chinesischen Olympia-Piste tat er sich zunächst schwer.

Dominik Paris

Sieg in Bormio, Dritter in Wengen – auch der 32-jährige Italiener steht im Favoritenkreis, hatte aber zunächst seine liebe Mühe mit den versteckten Toren und der Suche nach der Ideallinie. Am Freitag lief es für den leidenschaftlichen Heavy-Metal-Sänger („eigentlich kann man das aber nicht singen nennen“) schon besser.