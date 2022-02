ORF-Kamerafahrer Puchner: "An einigen Stellen war ich überfordert"

Sie kommentieren tatsächlich bereits Ihre Trainingsfahrten?

Natürlich. Ich muss das ja auch einüben und trainieren. Es ist schon deutlich schwieriger, als eine Kamerafahrt auf einer Abfahrt, die man kennt. Dort hat man alles im Kopf abgespeichert und muss nicht mehr überlegen, wie die Passagen heißen. Hier muss ich mich anders vorbereiten und mir immer die Namen der Passagen vorsagen, damit ich sie nicht vergesse. Es passiert mir noch, dass mir die Wörter vor lauter Stress nicht einfallen. Das in drei Tagen hinzukriegen, ist nicht ohne.

Klingt stressig.

Ist es auch. Vor allem, weil ich mich auch am Limit bewegen will. Die Zuschauer sollen ja was mitkriegen. Bei der ersten Fahrt war ich mit dem Reden immer viel zu langsam. Da habe ich noch über einen Streckenabschnitt gesprochen, dabei war ich aber schon längst in der nächsten Passage. Ehrlich gesagt war ich schon an einigen Stellen überfordert.