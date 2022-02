Warum die Olympia-Abfahrer schon im Training ans Limit gehen müssen

Die Strecke:

Die Abfahrer waren durch die Bank begeistert von der Olympia-Strecke. Es gibt Steilkurven, Sprünge, Schrägfahrten und ein Gleitstück. „Es ist für jeden Abfahrer was dabei“, sagt Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr. Sein Teamkollege Daniel Hemetsberger hat vor allem am Schlussteil Gefallen gefunden. „Du fährst durch einen brutal engen Canyon, ich bin jetzt schon ein richtiger Fan“, sagt der 30-Jährige.

Der Schnee:

In Yanqing finden die Läufer einen Untergrund aus Kunstschnee vor, wie sie ihn aus dem Weltcup nicht kennen. „Der Schnee ist ein bisschen eigen“, verrät Vincent Kriechmayr, der sich ein bisschen an die Verhältnisse in Gröden erinnert. Hoffentlich hat sich der 30-Jährige mit seiner Einschätzung geirrt: Denn in den letzten fünf Gröden-Abfahrten war Kriechmayr nie in den Top 10.

Der Wind:

Es ist kein Wind von Traurigkeit, der rund um Yanqing und Zhangjiakou, wo die Langlauf- und Biathlon-Bewerbe stattfinden, sein Unwesen treibt. Sorgen bereitet den Athleten und Trainern vor allem, dass die Windböen immer wieder aus anderen Richtung kommen. „Es macht auf dieser Strecke einen riesigen Unterschied, ob du Rücken- oder Gegenwind hast. Da reden wir dann gleich einmal von Sekunden“, sagt Vincent Kriechmayr und prophezeit: „Der Wind könnte am Sonntag ein entscheidender Faktor sein.“