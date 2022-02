Russi: "Ich hätte mitgelitten, wenn Franz 1976 nicht gewonnen hätte"

KURIER: Vor 50 Jahren war Karl Schranz in Sapporo ausgeschlossen worden, wo Sie dann die Abfahrt gewannen. Wie reagierten Sie zunächst auf die Schranz-Sperre?

Bernhard Russi: Wir hörten von Karls Disqualifikation auf dem Berg in Sapporo am dritten Trainingstag. Jeder Rennläufer war so sehr auf sich fokussiert, dass uns das gar nicht so beschäftigt hat.