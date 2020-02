Warum der ÖSV auf eine Ski-Flug-WM am Kulm pfeift

Das ist aber natürlich nur die halbe Wahrheit. Ein Organisationsteam, das einen Skiflug-Weltcup wie am vergangenen Wochenende reibungslos durchführen kann und obendrein den größten Skiverband der Welt im Rücken hat, wäre selbstverständlich in der Lage, in vier Jahren eine Skiflug-WM auszurichten.

Doch beim ÖSV nimmt man ganz bewusst Abstand von einer Bewerbung. Denn der Skiverband will auf keinen Fall die Alpine WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm gefährden. Für Langzeit-Präsident Peter Schröcksnadel wäre der Zuschlag für die Heim-WM in fünf Jahren der perfekte Abschluss seiner Regentschaft. Damit würde sich für ihn auch der Kreis schließen, bekanntermaßen hatte er 1991 eben in Saalbach seine erste Ski-WM als Präsident erlebt.