Stefan Kraft: Der Sieger, der mit dem Sessellift zu Tal fuhr

Dauergrinser

„Ein Sieg in Österreich ist einfach etwas ganz Besonderes, wenn du vor der Familie und so vielen Fans gewinnst“, schwärmte Kraft. „Ich habe mich das ganze Wochenende sehr gut gefühlt. Es hat für mich einfach alles zusammengepasst, es war ein perfekter Tag.“ Nur das lange Warten vor einem möglichen zweiten Sprung habe an den Nerven gezerrt: „Natürlich wäre ich gerne noch einmal geflogen. Da oben kriegt man wenig mit. Ich habe nur ein Raunen im Stadion gehört und so gemerkt, dass die Leute vor mir nicht weit gesprungen sind.“

Nach Rang drei am Samstag sprach Kraft davon, noch Kraftreserven zu haben. Und er ging auch ein Risiko ein: Auf Empfehlung seiner Betreuer und nach Videostudium nahm er neben einem neuen Anzug auch den extra für ihn entwickelten Skiflug-Ski her, auf den er am Samstag noch verzichtet hatte. Dabei sei ihm schon etwas mulmig gewesen: „Ja, so viel umstellen, da habe ich mir schon gedacht: ,Muss das sein?‘ Aber ich habe voll riskiert, und alles ist aufgegangen.“

In den Kampf um den Gesamtweltcup geht Kraft nun voller Zuversicht, 138 Punkte liegt er bereits vor Verfolger Geiger: „Ich bin gerne vorne, das ist schön. Und das Programm, das noch kommt, habe ich gerne – und ich fühle mich körperlich sehr gut.“ Und abschließend sagte er etwas, das Skispringer normalerweise nicht sagen: „Ich muss am Boden bleiben.“