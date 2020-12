Von wegen "schwaches Geschlecht": Die Frauen sind nicht zu stoppen

So jung wie die Sportart ist, so jugendlich sind auch ihre Protagonistinnen. Viele der 32 Athletinnen, die in Ramsau am Start sind, gehen noch in die Schule. So auch die österreichischen Hoffnungsträgerinnen Sigrun Kleinrath und Lisa Hirner, die 16 bzw. 17 Jahre alt sind.

Im Gegensatz zu vielen Konkurrentinnen sind die Österreicherinnen allerdings fast durch die Bank ausgebildete Kombiniererinnen. „Wir haben in Österreich eine duale Ausbildung“, erklärt ÖSV-Cheftrainer Bernhard Aicher. „Bis zum Alter von 14 Jahren betreiben in unseren Stützpunkten alle Buben und Mädchen Skispringen und Langlauf. Und erst danach spezialisieren sie sich.“