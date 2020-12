Wie die Frauen den Sport eroberten

Aber auch das erste offizielle Damen-Skifliegen ist wohl nur mehr eine Frage der Zeit, so rasant wie sich dieser Sport in den letzten Jahren entwickelt hat. Seit 2011 gibt es einen Weltcup, drei Jahre später erlebte das Damen-Skispringen seine Olympia-Premiere, in Oberstdorf findet nun erstmals ein WM-Bewerb auf der Großschanze statt. „Super wäre, wenn jetzt noch das Preisgeld an die Herren angepasst wird“, sagt Daniela Iraschko-Stolz vor dem heutigen Auftaktspringen in die neue Saison in Ramsau.

Heimvorteil genießt heute auch Janine Flock beim Skeleton-Weltcup in Igls. Wie das Skispringen war auch der Skeletonsport lange eine reine Männerdomäne, inzwischen herrscht im Eiskanal Gleichberechtigung. Seit der Olympia-Premiere 2002 in Salt Lake City befindet sich der Sport in der Erfolgsspur.