WM-Held Franz-Josef Rehrl: "Bei mir ist einiges falsch gelaufen"

Franz-Josef Rehrl hat das Gefühl, dass ihm der Neustart gutgetan hat. Und er sieht auch keinen Nachteil darin, dass er in diesem Winter, der für die Kombinierer am Freitag im finnischen Ruka eröffnet wird, nun nicht mehr so im Fokus steht wie noch in der vergangenen Saison. Damals kam für ihn noch erschwerend hinzu, dass mit Mario Seidl (Kreuzbandriss) und Bernhard Gruber (Erkrankung) zwei Leithammel ausfielen, die ihn etwas aus der Schusslinie nehmen hätten können.