Kombinierer Gruber nach Herz-OP: "Das ist mein größter Sieg!"

Doch im Hinterkopf hatte der nimmermüde Salzburger die Fortsetzung seiner Karriere. Deshalb begann er über den Sommer auch mit leichtem Training, das er zuletzt auch steigerte. In der Hoffnung, dass die Ärzte ihm grünes Licht für die Rückkehr in den Spitzensport geben.

Gute Werte

Nach einem intensiven Medizincheck in Salzburg, bei dem Bernhard Gruber auf dem Laufbahn an seine körperlichen Grenzen gehen musste, erhielt der Routinier nun die erfreuliche Nachricht: "Seine Werte und die Leistungsfähigkeit ist annähernd auf dem gleich guten Niveau wie vor einem Jahr, als er das letzte Mal bei uns zur sportmedizinischen Untersuchung war. Selbst mit umfangreicher Diagnostik konnten wir keine Auffälligkeiten feststellen, die gegen Belastungen auf Hochleistungsniveau sprechen", sagte Josef Niebauer, Kardiologe und Primar des Universitätsinstituts für Sportmedizin am Uniklinikum Salzburg.