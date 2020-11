Mario Seidls Leidenszeit ist vorbei: „Jetzt bin ich wieder ein Kombinierer“

Dass er damals auf eine Operation verzichtete und die Verletzung konservativ ausheilen wollte, konnte beim ÖSV nicht jeder nachvollziehen. Die Skeptiker sahen sich schließlich bestätigt, als das beleidigte Kreuzband dann gleich beim Comeback sofort komplett riss. „Mein Knie war einfach eine tickende Zeitbombe“, erzählt Mario Seidl im KURIER-Gespräch.

Die Verletzung ereilte den Nordischen Kombinierer gerade mitten in seiner sportlichen Hochblüte. In der WM-Saison 2018/’19 hatte Seidl seine ersten beiden Weltcupbewerbe gewonnen, in Seefeld holte er an der Seite seiner Kollegen die Bronzemedaille im Teambewerb. Manche Experten sahen in ihm bereits einen potenziellen Gesamtweltcupsieger.