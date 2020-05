Felix Gottwald: "Der Sport braucht eine neue Ausrichtung"

Wie fällt Ihre Antwort aus?

Wenn es dem Spitzensport wieder gelingt, uns Zuseher über den Aspekt der Unterhaltungsbranche hinaus in seinen Bann zu ziehen, weil wir diese kindliche Begeisterung an der Sache, an der gemeinsamen Entwicklung, am freudvollen und gesunden Erfolg beobachten, spüren und teilhaben können, dann bekommt die wichtigste Nebensache der Welt wieder Substanz. Dann rücken die Kernbotschaften des Sports und die Art, wie Sport gelebt wird, wieder in den Vordergrund. Wenn sich dann wieder die Werbeeinschaltungen am Sport orientieren und nicht der Sport an den Werbeeinschaltungen, dann steigt die Glaubwürdigkeit, die den Sport an der gesunden Basis auszeichnet. Dem Spitzensport, uns als Gesellschaft und der Wirtschaft wird es guttun, sich neu zu erfinden. Eine in Aussicht gestellte Impfpflicht als Bedingung für die Teilnahme an Olympischen Spielen wird schnell zeigen, wer für den Erfolg bereit ist, alles zu tun oder eben nicht bei allem mitzutun.

Liegt die Chance des Spitzensports Ihrer Meinung nach also darin, Verantwortung zu übernehmen und diese vielzitierte Vorbildfunktion mehr denn je zu leben?

„Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht, Gehorsam aber Verbrechen!“ Diese Worte, die Papst Leo XIII. aus dem 19. Jahrhundert zugesprochen werden, haben mich dieser Tage berührt. Unsere Talente sind auch unser Auftrag, und den gilt es auf und abseits der Bühne des Sports so gut es geht anzunehmen und weiterzuentwickeln. Ein Team, das füreinander da ist, wächst mit den Herausforderungen mit. Ich würde mir von Herzen wünschen, dass wir uns in Zukunft als Gesellschaft am Spitzensport orientieren können, weil uns dieser vorlebt, was möglich ist, wenn wir uns selbst treu bleiben und Schritt für Schritt einen Weg gehen, auf den wir rückblickend stolz sein können. Ich gebe diese Hoffnung an den Sport und an uns als Gesellschaft nicht auf und bleibe in Bewegung.