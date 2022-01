Von Lamparter bis Kraft: Die letzten Härtetests vor Olympia

Eines muss man Johannes Lamparter lassen: Der Nordische Kombinierer hat die Gabe für das perfekte Timing. Im vergangenen Winter war der 20-Jährige just bei der WM in Oberstdorf in Hochform und gewann dort zwei Goldmedaillen, nun übernahm der Tiroler im letzten Bewerb vor dem Heimweltcup die Weltcupführung und darf deshalb am Freitag beim Auftakt zum Nordic Triple in Seefeld erstmals das Gelbe Trikot ausführen (13.30 bzw. 15.30 Uhr).