Vor Olympia: Covid-Alarm bei Österreichs Skispringern

Es gibt etwas, das die Skispringer noch mehr fürchten als den Rückenwind: Das Coronavirus. In den vergangenen Wochen waren im internationalen Adlerhorst immer wieder Fälle aufgepoppt. Erst war das polnische Team betroffen, später vermeldeten auch die Norweger und die Deutschen Corona-Infektionen.

Nachvollziehbar, dass etliche Springer die Weltcup-Bewerbe am kommenden Wochenende in Willingen auslassen, um ja kein Risiko einzugehen. Denn jedem ist klar: Wer sich jetzt mit dem Coronavirus ansteckt, für den sind die Olympischen Winterspiele in Peking gelaufen.