Von der drohenden Invalidität zurück ins Sportlerleben

Nach vier Niederlagen in Folge stehen die Capitals am Sonntag bei Tabellenführer Salzburg enorm unter Druck, wenn sie vor dem Play-off-Beginn wieder in Form kommen wollen. Verteidiger Dominic Hackl (23) spricht über das sportliche Tief, die drohende Amputation seines rechten Beins 2018 und seinen Meistertipp 2020.

KURIER: In der Platzierungsrunde gab es zuletzt vier Niederlagen in Folge. Was ist los mit den Capitals?

Dominic Hackl: Es läuft nicht so recht. Wir haben im Grunddurchgang gezeigt, dass wir gut sind. Es ist normal, dass Teams einen Hänger haben. Bei uns ist es leider jetzt so. Das ist nicht optimal, aber besser als im Play-off.

Im Grunddurchgang hattet Ihr nie mehr als zwei Niederlagen in Folge, jetzt sind vier. Die Stimmung in der Mannschaft wahr wahrscheinlich schon mal besser, oder?

Ja, aber die ist immer noch gut. Es versteht sich jeder mit jedem sehr gut. Wir sind wirklich ein gutes Team, wie eine kleine Familie. Es gibt so Tage oder Wochen, in denen es nicht so funktioniert, wie man es sich vornimmt, oder dass ein anderes Team ganz einfach mal besser ist. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir zu unserem Weg zurückfinden.