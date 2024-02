Die Vienna Capitals beendeten ihre schlechteste Saison emotional

Wenn Villacher Fasching auf Wiener Schmäh trifft, dann ist Unterhaltung garantiert. So ist das bei Spielen zwischen den Vienna Capitals und dem Villacher SV. Die einen haben das Play-off verpasst, die anderen sind als Sechster fix im Viertelfinale.

Und dennoch sahen knapp 6.250 Fans in der Steffl-Arena das 3:4 in der vermeintlich bedeutungslosen letzten Saisonpartie. Die Capitals spielten im Rahmen der „Military Night“ in Tarnfarben, auf den Tribünen saßen 500 Bundesheer-Angehörige.