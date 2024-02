So geht es bei den Vienna Capitals nach dem letzten Spiel weiter

Wenn die Vienna Capitals am Freitag (19.15, Puls24) Villach empfangen, dann geht die Saison für die Wiener so früh wie noch nie zu Ende. Nach dem letzten Spiel des Grunddurchgangs werden die Capitals auf Platz elf liegen und nicht am Play-off der ICE Hockey League teilnehmen. 2012 bedeutete ein achter Platz und das Viertelfinalout das zuvor schlechteste Resultat der Wiener.

Und trotz der Krise zieht der Klub die Zuschauer an. Auch beim bedeutungslosen Spiel gegen den VSV werden mehr als 6.000 Fans in die Arena kommen. Gegen den KAC am vergangenen Freitag waren es sogar 7.022.