Letzte Trophäenjagd: Worum es für Österreich nach Olympia noch geht

Der Nationencup

Jahrzehntelang wurde diese Wertung fast ignoriert, weil es sowieso selbstverständlich war, dass Österreich die Skination Nummer eins ist. In den vergangenen beiden Wintern wurde der ÖSV vom Erzrivalen Schweiz entthront, was praktisch einer alpinen Majestätsbeleidigung gleichkam. Jetzt scheinen die Kräfteverhältnisse wieder geradegerückt, vor den Speedrennen der Frauen am Wochenende in Crans Montana und den zwei Herren-Slaloms in Garmisch liegt Österreich im Nationencup mehr als 500 Punkte vor der Schweiz. „Das war das Ziel, dass wir in diesem Winter wieder vorne liegen“, sagt ÖSV-Sportdirektor Anton Giger.