Anna Gasser und Franz Klammer haben zweierlei gemeinsam: Sie sind Olympiasieger aus Kärnten - und wurden vor Kurzem angezeigt. Grund für die Anzeige: Fotos von ihnen beim Gold-Empfang Anna Gassers in ihrer Heimatgemeinde Millstatt, auf denen sie ohne FFP2-Maske posierten.

Für einen FPÖ-Gemeinderat der Nachbarstadt Radenthein ein Verstoß gegen geltende Regeln, wie er in einem Brief an die Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau festhielt.

Bei der Feier am vergangenen Samstag waren unter anderem auch die Kärntner Olympiasieger Matthias Mayer, Fritz Strobl und Thomas Morgenstern anwesend, ebenso wie Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) und Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). In dem Brief heißt es, zeitgleich zur Feier habe in Spittal an der Drau eine „Veranstaltung“ (eigentlich eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen) stattgefunden, bei der „mehrere Polizeieinheiten inklusive Hundeführer“ anwesend gewesen und „mehrere friedliche und unbescholtene Teilnehmer von Polizisten abgeführt“ worden seien.