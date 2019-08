Sommer-Grandprix in Courchevel ohne Schlierenzauer

Wenn die Skispringer an diesem Wochenende in Courchevel (FRA) bei der dritten Station des Sommer-Grandprix abheben, dann glänzt der beste Österreicher in der Gesamtwertung durch Abwesenheit. Gregor Schlierenzauer, der nach den Bewerben in Wisla und Hinterzarten auf Rang drei liegt, verzichtet nach Absprache mit seinen Trainern auf ein Antreten in Frankreich.

Beim ÖSV will man den Rekordspringer im Weltcup (53 Siege) behutsam zurück zu alter Stärke führen. Die bisherigen Auftritte im Sommer-Grandprix stimmen Schlierenzauers Betreuer zuversichtlich. Vor allem in Hinterzarten hatte sich der 29-Jährige in hervorragender Verfassung präsentiert und als Zweiter nur knapp den ersten Sieg in einem Wettbewerb seit 2015 verpasst. Im Mixed-Bewerb war Schlierenzauer sogar der Beste gewesen.