Alter Trainer, neues Glück: Schlierenzauer macht weiter

Es war lange still um Gregor Schlierenzauer. So verdächtig still, dass manche bereits mutmaßten, der Rekordspringer im Skiweltcup würde womöglich seine Karriere beenden. Nachdem er in den vergangenen Monaten und Jahren praktisch nur mehr sportliche Demütigungen und Rückschläge erlebt hatte, die in der Nichtnominierung für die Heim-WM in Seefeld gipfelten. "Ich habe mir alles ganz anders vorgestellt und brauche Zeit zum Nachdenken", hatte Schlierenzauer im März erklärt.

Zwei Monate später hat der Stubaier seinen Entschluss gefasst. So will er nicht von der Skisprungbühne abtreten. Der 29-Jährige setzt seine Laufbahn nicht nur fort, er erfindet sich - zum wiederholten Male - neu. Diesmal lautet sein Motto "Zurück in die Zukunft.", denn auf dem Weg zu alter Stärke soll ihm sein alter Mentor helfen. Werner Schuster, zuletzt mehr als ein Jahrzehnt der Erfolgscoach der deutschen Skispringer, wird Schlierenzauer beratend zur Seite stehen. Schuster war einer der Förderer von Schlierenzauer im Skigymnasium Stams