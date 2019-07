Starkes Lebenszeichen von Gregor Schlierenzauer

Ein Lebenszeichen, mit dem nicht einmal Schlierenzauer selbst gerechnet hat. Der Tiroler musste von seinem Coach Werner Schuster erst zu einem Antreten beim Sommer-Grandprix gedrängt werden und hatte keine großen Erwartungen. "Für mich wird es darum gehen, mich für den zweiten Durchgang zu qualifizieren."

Jetzt war Schlierenzauer in Hinterzarten plötzlich der mit Abstand beste Österreicher. In Abwesenheit von Stefan Kraft, der zuletzt in Wisla enttäuscht hatte, war Schlierenzauer der einzige ÖSV-Adler unter den ersten 20. Der Sieg in der Quali für das Springen am Samstag ging an den Slowenen Ziga Jelar.