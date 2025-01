Der Kreischberg lädt die Freeskier und Snowboarder zum Heimweltcup

Anna Gasser, Clemens Millauer, Matej Svancer und Co. haben erneut ein Heimspiel – nach Kärnten macht der Weltcup in der Steiermark halt.

Nach dem Heimweltcup ist vor dem Heimweltcup. Nach dem Stadion-Spektakel beim Big Air Klagenfurt sind Österreichs Freeskier und Freestyle-Snowboarder längst am Kreischberg in der Steiermark angekommen, um dort den nächsten Weltcup-Big-Air über die Bühne zu bringen. Nachdem bereits in den vergangenen Tagen vor Ort trainiert wurde, findet am heutigen Donnerstag die Qualifikation der Frauen in Freeski und Snowboard statt. Am Samstag sind die Freeski-Männer in der Quali, ab 16 Uhr finden die beiden Freeski-Finalläufe statt. ÖSV-Athlet Matej Svancer ist nach seinem dritten Platz in Klagenfurt auch für das nächste Heimspiel höchst motiviert.

Gasser: "Eines der schönsten Gefühle" Die Snowboarder und Snowboarderinnen sind dann am Sonntag an der Reihe. Nach der Qualifikation der Männer sind auch am Sonntag die Finalläufe ab 16 Uhr geplant. Anna Gasser und Clemens Millauer verpassten beim spektakulären Finale von Klagenfurt das Snowboard-Podium nur knapp. Beide landeten nach guter Leistung am Ende auf Rang fünf. „Das Ergebnis ist nebensächlich“, sagte Gasser. „Auch wenn ich nicht gewonnen habe oder am Podium bin, war es eines der schönsten Gefühle meiner Karriere.“

"Mental bereit" Bei den Frauen gewann die Gesamtweltcupführende Mia Brookes aus Großbritannien vor den Japanerinnen Mari Fukada und Momo Suzuki. Bei den Männern siegte der Japaner Taiga Hasegawa vor Ian Matteoli aus Italien und Oyvind Kirkhus aus Norwegen. Gasser war bei ihrem letzten Trick im Finale, einem Cab Triple 1260 (verkehrt angefahren, dreieinhalb Drehungen um die eigene Achse, dreimal über Kopf gedreht, Anm.) bei der Landung ausgerutscht. „Ich habe den Sprung gerade erst gelernt, die Rampe war nicht leicht zu fahren. Aber ich bin froh, dass es so knapp war. Jetzt bin ich mental bereit, ihn am Kreischberg zu machen.“ Dort, so die zweifache Olympiasiegerin, zweifache Weltmeisterin sowie mehrfache x-Games-Gewinnerin, wolle sie es den Konkurrentinnen schwerer machen.

Rückkehr vor Olympia Bei den Freeskiern feiert am Kreischberg ÖSV-Athletin Lara Wolf ihr Weltcup-Comeback. Die Tirolerin hatte im Oktober 2023 ihren Rücktritt erklärt, kehrt nun aber in den Leistungssport zurück. Wolf bestritt Anfang Oktober des vergangenen Jahres zwei FIS-Slopestyle-Bewerbe in der Skihalle im niederländischen Landgraaf und feierte dabei zwei Siege. In einem ersten Schritt geht es für die 24-Jährige jetzt vor allem darum, wieder Anschluss an die Weltelite zu finden.

Großes Ziel ist die Teilnahme an ihren dritten Olympischen Spielen nach Pyeongchang 2018 und Peking 2022. „Ich kann es kaum erwarten, wieder eine Startnummer zu tragen. Dass es für mich am Kreischberg losgeht, bedeutet mir sehr viel“, sagte Wolf, die hier viele Erinnerungen hat. Neben Wolf und Svancer sind bei den Freeskiern auch Lukas Müllauer und Hannes Rudigier am Start; bei den Snowboardern neben Gasser und Millauer auch Kristina Holzfeind und Eric Dovjak aus Kärnten sowie die Steirerin Hanna Karrer. Die Snowboarder kommen in dieser Saison noch einmal für den Weltcup nach Österreich: am 13. und 14. März zum Slopestyle nach Flachauwinkl.