Snowboard-Weltmeisterin Mia Brookes: "Diese Chance bekomme ich nur einmal"

Die Britin ist trotz ihrer erst 17 Jahre bereits eine Fixgröße an der Weltspitze, hat schwierige Tricks wie den Cab 1440 (vier Umdrehungen) als erste Frau in einem Wettkampf gelandet. In Klagenfurt sprach sie im Rahmen einer Einladung ihres Sponsors Swatch mit dem KURIER über ihren ungewöhnlichen Werdegang, Vorbilder und Leidenschaft im Sport.

Es kommen schnell Jüngere nach und ich fühle mich schon als Teil der erfahreneren Rider. Es klingt vielleicht verrückt, das in meinem Alter zu sagen, aber ich mache das schon so lange. Ich genieße es, als eine der Erfahreneren zu gelten.

Sie sind 2023 mit gerade einmal 16 Jahren die jüngste Snowboard-Weltmeisterin geworden, haben mit 17 die x-Games gewonnen. Einige Fahrerinnen an der Weltspitze sind noch jünger als Sie. Fühlen Sie sich schon als eine der Erfahreneren?

Meine Eltern snowboarden beide. Sie haben, bevor ich geboren war, immer wieder Saisonjobs in den französischen Alpen gemacht. Als ich auf die Welt kam, war damit zwar Schluss, aber sie sind weiterhin mit mir dort hingefahren, haben mir snowboarden beigebracht. Wir alle lieben es so sehr!

Sie kommen aus Sandbach in England, südlich von Manchester, wo weit und breit keine Berge sind. Wo haben Sie snowboarden gelernt?

Ja, ich nehme an internationalen Wettkämpfen teil, seit ich 11 bin.

Also die Möglichkeit, an Wochenenden oder gar nach der Schule snowboarden zu gehen, wie sie Jugendliche in Österreich teils haben, hatten Sie nie?

Nein, aber ich habe die Indoor-Ski-Hallen in Großbritannien oft genützt. Vielleicht einmal pro Woche oder etwas weniger. Aber natürlich sind da nicht so große Parks wie sie in den Bergen zu finden sind.

Jetzt sind Sie mitten in der Weltspitze und reisen so gut wie die ganze Wintersaison durch die Welt. Wie lässt sich das mit der Schule verbinden?

Ich habe die Schule gerade erst abgeschlossen. Aber ja, das ist ein Riesenthema. Vor allem im vergangenen Jahr, weil es auch Richtung Olympische Spiele geht, wurde es immer verrückter. Meine Schule war eher nobel, mit hohem Niveau. Dort wollte man, dass ich mich auf das Lernen konzentriere. Aber ich hatte gleichzeitig diese riesige Chance mit dem Snowboarden, die wichtiger für mich war als einfach meine Prüfungen zu schaffen. Einige Lehrer hatten da großes Verständnis dafür. Aber von der Direktion gab es da wenig Verständnis.