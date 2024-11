Anna Gasser und Clemens Millauer: Aus Liebe zum Snowboarden

„Das Level steigt extrem“, sagt Gasser, die beim ersten Weltcup-Stopp in Chur im Oktober erstmals in ihrer Karriere im Big Air nicht auf dem Podest gelandet ist. Ganz nebenbei haben die beiden mit Freunden aus der Szene einen Film produziert, der ab 5. November auf Red Bull TV zu sehen ist.

Anna Gasser und Clemens Millauer haben die vergangenen Tage mit Training am Stubaier Gletscher verbracht. Längst tüftelt das Snowboard-Paar an neuen Tricks und sammelt Stunden auf großen Schanzen.

Gasser: So ganz sicher bin ich mir da gar nicht. Die Zeit vergeht so schnell. Grundsätzlich schon. Aber wenn ich sehe, dass es meinem Körper nicht mehr gut geht oder dass es mental einfach nicht mehr geht, ziehe ich die Reißleine. Wenn aber alles passt, bin ich dabei! Ich habe zweimal die Goldmedaille mitgenommen. Deshalb muss ich mich da auch nicht mehr beweisen. Ich glaube, als Sportler spürt man den Moment, wenn es nicht mehr sein soll. Ich kann nicht vorhersagen, ob das in ein paar Monaten ist, nach der Saison oder nach Olympia.

Gasser: Es macht mir immer noch Spaß! Und ich entwickle mich immer noch gern weiter. Sähe ich jetzt, dass ich nicht mehr besser werde, würde ich es wohl bleiben lassen. Wer sich auf Tricks von letztem Jahr ausruht, ist sehr schnell nicht mehr dabei. Ich will allerdings die letzten ein- zwei Jahre meiner aktiven Contest-Karriere mit meiner Energie und mit dem Risiko sehr gezielt umgehen und nur Bewerbe fahren, bei denen ich mich wohlfühle und bei denen die Verhältnisse gut sind. Ich durfte so viel erreichen und ich glaube, jetzt kann ich ein bisschen wählerischer sein.

Sie sind 33 Jahre alt. Es gibt Gegnerinnen, die halb so alt sind. Auch in Österreich kommen etwa mit Hanna Karrer und Kristina Holzfeind junge Fahrerinnen nach. Welche Rolle haben Sie da als Routinier im Fahrerinnenfeld?

Gasser: Alle meine Freundinnen und Kolleginnen, mit denen ich die ersten Jahre meiner Karriere gefahren bin, sind in Sportlerpension. Ich fühle mich nicht im Konkurrenzkampf mit den Jungen, aber ich fühle ihren Respekt, das ist schön. Ich mag es auch, anderen Fahrern weiterzuhelfen, ein bisschen in die Mentorenrolle zu schlüpfen. Ich finde, ich passe immer noch gut in die Community, obwohl meine Gegnerinnen so viel jünger sind. Aber mit über 30 ist das Mindset sicher anders als bei einer 18-Jährigen. Ich war mit 18 sowas von verrückt und dachte überhaupt nicht über Konsequenzen nach. Heute denke ich sehr viel mehr nach, was ich mache, wie ich es mache, wann ich es mache.

Millauer: Ich würde dazu gerne etwas sagen.

Ja?

Millauer: Mir gefällt es nicht, in diesem Zusammenhang übers „Karriereende“ zu sprechen. Weil das Contest-Fahren ist nur ein Aspekt unseres Sports. Und ich bin mir sicher, dass Anna dem Snowboarden in vielen Bereichen erhalten bleiben und weiterfahren wird, auch wenn sie nicht mehr bei den Contests ist. Ich bin mir sicher, dass sie immer noch neue Tricks lernen wird. Aber nicht, um einen Contest zu gewinnen, sondern, weil es sie glücklich macht. Diese Bewerbe gehen sehr auf den Körper, weil du bei Bedingungen Sachen machen musst, bei denen du sie im Normalfall nicht machen würdest. Wenn du – ein anderer Aspekt unseres Sports – zum Beispiel filmen gehst, dann schaffst du dir dein Umfeld so, wie du es brauchst und kannst trotzdem noch beeindruckende Tricks machen.