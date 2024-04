Heimspiel für Anna Gasser: Big-Air-Weltcup kommt nach Klagenfurt

Der Big-Air-Weltcup macht im kommenden Winter erstmals Station im Klagenfurter Wörtherseestadion. Am 4. und 5. Jänner 2025 finden die Ski- und Snowboardbewerbe statt, teilten die Verantwortlichen am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit. Bereits einen Monat zuvor wird mit dem aufwendigen Aufbau der Rampe begonnen, bis zu 20.000 Besucherinnen und Besucher werden pro Eventtag erwartet, der Ticketverkauf startet am (morgigen) Donnerstag um 10.00 Uhr.