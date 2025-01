Es sind normalerweise die Fußballfans, die hier ins Wörthersee Stadion pilgern. Dieses Wochenende wird das Areal am Klagenfurter Südring aber von anderen gekapert. Bunte Mützen, weite Hosen und ein um einiges größerer Frauenanteil waren am Samstag in der Arena auszumachen, in dem für den Big Air Klagenfurt eine 45 Meter hohe Rampe aufgestellt wurde.