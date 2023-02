Snowboard-Asse Gasser und Millauer in Bakuriani vom Winde verweht

"Windy Hill"

Der Hund liegt anderswo begraben: „Dass sie einen Slopestyle-Kurs auf einen Berg bauen, der ’Windy Hill’ genannt wird, das nehme ich ihnen schon übel“, sagt Millauer. Böen von bis zu 100 km/h erinnern die Snowboarder nicht nur an den verwehten Slopestyle in Pyeongchang, sondern „eigentlich an alle Großveranstaltungen auf denen wir sind“, so die Olympiasiegerin von 2018 und 2022.

Da war am Donnerstag ein verschneiter Kurs noch das höchste der Gefühle. „Lieber Schnee als Wind“, sagt Gasser, die in ihrer Snowboard-Karriere schon so einiges gesehen hat – und auch hier noch einiges zu sehen bekommen könnte.