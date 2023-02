ÖSV-Snowboarder eröffnen die WM in Georgien mit Titelchancen

Karl greift nach Gold

Konkurrenz kommt vor allem aus dem eigenen Team. Jeder der anderen ÖSV-Teilnehmer und Teilnehmerinnen war in der aktuellen Saison bereits auf dem Podest, sechsmal bereits ganz oben. Bei Großevents immer parat: Olympiasieger Benjamin Karl, der sein sechstes WM-Gold ins Visier nimmt. "Ich hab mich in die richtige Stimmung gebracht, die ich für spezielle Dinge in meinem Leben brauche", sagt Karl, der fleißig an seinem Material getüftelt hat. Anders als Prommegger kennt er Bakuriani bereits, weil er sich nach Gold in Peking im Vorjahr den WM-Hang noch angesehen hat. Einer der Eindrücke sei, dass es dort kalt und windig ist, sagt der Niederösterreicher, der in Osttirol zuhause ist.

"Erstmals habe ich Chancen auf drei Rennen bei einer WM, ich hoffe ich kann alle nützen. Ich hoffe, ich nehme eine Medaille heim, am besten die goldene."

Aber auch Alex Payer als Weltcupführender will heute attackieren. "Eigentlich wollte ich mich heuer auf den Slalom konzentrieren, dann kam aber ein Podiumsplatz im Riesenslalom dazu. Somit kann ich am Sonntag riskieren und wenn es da nichts wird, bleibt mir noch der Slalom."