Snowboarderin Riegler: "Bis 41 war ich immer im Minus"

Wenn sich Claudia Riegler immer alles zu Herzen genommen hätte, was manche Leute hinter ihrem Rücken so raunten, dann wäre sie schon längst Schnee von gestern. Sie solle es besser bleiben lassen, war da zu vernehmen gewesen, sie möge doch, bitteschön, den Platz endlich für die Jüngeren räumen, und überhaupt: Was hat jemand wie sie überhaupt noch auf dem Snowboard zu suchen?

In ihrem Alter. Mit 46.

„Man bekommt immer zu hören: ,Mit 35 ist Schluss‘“, erzählt Claudia Riegler. „Leider ist halt unser Gesellschaftsbild so. Aber das wollte ich nicht einfach so hinnehmen und akzeptieren.“