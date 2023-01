Die New Yorkerin, die den ÖSV auf der Buckelpiste zum Erfolg führt

Die Buckelpiste hat es schwer in Österreich. Wer in den österreichischen Alpen auf die Ski gestellt wird, der soll eher durch rote und blaue Tore fahren als über die kleinen schwer zu bezwingenden Hügelchen. Buckelpisten in Skigebieten gelten hierzulande eher als „Mutprobe“ für Touristen als für Trainingszwecke.

Ganz anders war das in der Heimat von Avital Carroll. Sie war sechs Jahre alt, als sie ihren ersten Buckelpisten-Wettbewerb bestritt. In Vermont, wo die New Yorker Familie an den Wochenenden immer zum Skifahren fuhr, war das völlig normal.