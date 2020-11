Skistar Feller: "Ich hätte nie gedacht, dass Papasein so cool ist"

Nachträglich war es aus seiner Sicht auch die beste Entscheidung, den Riesentorlauf in Sölden sausen zu lassen. "Sölden wäre zu früh gekommen", sagt Manuel Feller, der zwar durchaus in der Lage gewesen wäre, das Rennen zu bestreiten, aber aus Selbstschutz einen Rückzieher machte.

Keine auf den Deckel

"Wenn ich in Sölden 15. geworden wäre, dann wäre das für mich persönlich ein super Rennen gewesen. Für die Nation Österreich wäre es aber so oder so nicht gut genug gewesen und ich wäre danach wieder in Erklärungsnot gewesen. So steig' ich frisch und fit in eine Saison ein, ohne gleich im ersten Rennen eine auf den Deckel bekommen zu haben. Psychisch ist das ein Riesenvorteil."