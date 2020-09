Ski-Star Manuel Feller: Haare ab für einen guten Zweck

Ski-Ass Manuel Feller bewies großes Herz. Der charismatische ÖSV-Techniker trennte sich gestern von seiner Haarpracht, in dem er sich vom einem Freund einen Kahlschlag verpassen ließ. Mehrere kurze Instagram-Stories zeigen, wie es dazu gekommen ist.

Alles begann mit einer kurzen Nachricht des Vereins "Steirer mit Herz", in der Folgendes zu lesen war: "Hallo Manuel, wir setzen uns für kranke, behinderte, krebskranke und hilfsbedürftige Kinder ein. Würden uns sehr freuen, wenn du uns folgen würdest! Herzlichen Dank". Die kurze Antwort Fellers ließ nicht wirklich erahnen, was folgen sollte. "Ich habe was besseres für euch", schrieb der 27-Jährige zurück.