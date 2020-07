Feller nach Anfeindungen: "Habe keinen meiner Fänge getötet"

Dagegen setzte sich Manuel Feller, Gerechtigkeitsfanatiker wie er nun einmal ist, nun lautstark zur Wehr. Denn die Vorwürfe der Tierschützer will er keinesfalls unkommentiert stehenlassen. Via Instagram richtete er ein Schreiben an die "StaudenSSler", wie er die Kritiker nennt.

"Nein, ich habe keinen Spaß am Tiere töten", erklärt Feller. Und natürlich ging es dem Riesenkarpfen nicht an den Kragen, sondern der Fisch wurde wieder in die Freiheit entlassen. Es gibt sogar ein Video, in dem zu sehen ist, wie Manuel Feller an der Seite des Karpfens taucht.