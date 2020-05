Manuel Feller über Rückstufung: "Zwei, drei Jacken weniger"

Nach seiner Rückstufung in den A-Kader der alpinen ÖSV-Herren hat Manuel Feller seine Fans in einer Videobotschaft "beruhigt". "Kein Grund zur Sorge. Für mich ändert sich eigentlich nicht viel. Außer, dass ich zwei, drei Jacken weniger kriege", erklärte der Technik-Spezialist auf Instagram augenzwinkernd.

"Man kann eigentlich niemandem Schuld für so etwas geben, außer mir selbst. Es gibt gewisse Kriterien zu erfüllen. Die habe ich nicht erfüllt, aus welchen Gründen auch immer", führte Feller im Video aus. In der abgelaufenen Saison wurde der 27-Jährige nicht zuletzt durch einen Bandscheibenvorfall im Dezember gebremst. In zwölf Slalom- und Riesentorlaufrennen gelang Feller kein einziger Top-Ten-Platz.