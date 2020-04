Konkurrenz für Bob Marley: ÖSV-Star Feller als Reggae-Sänger

Die Produktion war gar nicht einmal so einfach. Denn wegen der Corona-Maßnahmen konnte Manuel Feller nicht so einfach in ein Tonstudio spazieren, also wurde der Reggae-Song über Facetime und Video-Calls eingespielt. In der kommenden Woche wird das Werk erstmals zu hören sein.

Wer sein prominenter Produzent und Partner ist, will Manuel Feller noch nicht verraten, nur so viel: „Die Message ist: Von Österreich bis in die Karibik geht es allen Menschen gleich, für alle gilt: #stayathome!“ Das Projekt war top-secret und also so geheim, dass nicht einmal beim ÖSV jemand etwas davon wusste. „Hoffentlich kriege ich keine auf den Deckel."

Auf seine erste Goldmedaille als Skifahrer wartet Manuel Feller noch, gut möglich, dass er vorher noch eine Goldene CD als Sänger einstreift. Auch wenn er selbst selbstkritisch ist. „Meine Stimme ist grottenschlecht, mit dem Singen habe ich es eigentlich nicht. Auf Dancehall-Beats zu rappen ist einfach, für Reggae braucht man viel mehr Gefühl und Gesangstalent. Ich hoffe, es kriegt niemand einen Ohrenschaden, aber es ist sehr lustig geworden.“