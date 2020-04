"Bleib dahoam": So klingt der Corona-Song von Ski-Star Feller

Dieser Auftritt hatte Manuel Feller sogar einige Anfragen aus dem Musikgeschäft eingebracht. Anfänglich blockte der Tiroler mit Verweis auf das intensive Training noch alle Interessenten ab, bei einem Mann konnte er dann allerdings nicht Nein sagen. Anthony B., ein Dancehall- und Reggae-Künstler aus Jamaika, ist seit jeher einer der erklärten Lieblinge von Manuel Feller.

In Windeseile nahmen die beiden in den letzten Tagen einen neuen Corona-Song auf. Am Montag präsentierte Feller nun das Werk "Stay at home", der 27-Jährige ist beim Refrain gut zu hören ("Bleib dahoam") und dabei macht er durchaus eine gute Figur. Aber hören Sie selbst.