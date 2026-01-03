Skisprung-Cheftrainer Widhölzl: „Irgendwann muss man streng sein“

Die Plätze zwei (Jan Hörl) und drei (Stephan Embacher) in der Tournee-Gesamtwertung, drei verschiedene ÖSV-Springer bei den Tagesspringen am Podium – das ist die Bilanz vor dem Bergiselspringen. Cheftrainer Andreas Widhölzl über ... ... sein Zwischenfazit: "Ich bin sehr zufrieden, wie sich alles entwickelt hat. Mannschaftlich sind wir gut unterwegs, es ist auch das Ziel, dass wir das stärkste Team stellen. Das haben wir uns über die letzten Jahre erarbeitet, in denen wir immer stärker und stärker geworden sind. Und wenn der Domen Prevc nicht wäre, dann wären wir jetzt auf den Plätzen eins und zwei."

... die Entwicklung von Stephan Embacher: "Er nimmt alles recht locker und ist gerade ziemlich unbeeindruckt. Weil er weiß, was er zu tun hat. Grundsätzlich bringt er extrem viel Talent mit. Und so nebenbei hat er es auch faustdick hinter den Ohren. Er kann im positiven Sinne ein Strizzi sein – dieses junge Blut tut unserer Mannschaft definitiv gut." ... den Absturz von Stefan Kraft in Garmisch: "Interessanterweise schwingt bei ihm in Garmisch immer was mit. Die Tournee ist für ihn abgeschlossen, jetzt sollte er wieder befreiter agieren." ... Dominator Prevc: "Der ist im Moment sehr dominant und in einem Flow. Wenn Prevc so weiterspringt und ihm nichts dazwischen kommt, wird er die Tournee wohl gewinnen. Natürlich versuchen wir, ihn so gut es geht zu ärgern, damit er vielleicht doch noch ein bisschen unter Strom gerät. Irgendwann wird er auch einmal einen Patzer machen. Grundsätzlich schauen wir aber mehr auf uns."