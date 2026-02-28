Skifliegen am Kulm: Prevc triumphiert vor zwei Österreichern

Beim Treffen der Langstreckenflieger in Bad Mitterndorf setzte Domen Prevc als Letzter zur Landung an. Der Slowene gewann das Skifliegen am Kulm vor Stephan Embacher und Jonas Schuster.

"Das waren heute coole Sprünge von mir", so Embacher. "Ich muss den Hut vor Domen ziehen. Es ist sich wieder nicht ausgegangen, aber es wird schon irgendwann einmal der Fall sein."