Skifliegen am Kulm: Prevc triumphiert vor zwei Österreichern
Beim Treffen der Langstreckenflieger in Bad Mitterndorf setzte Domen Prevc als Letzter zur Landung an. Der Slowene gewann das Skifliegen am Kulm vor Stephan Embacher und Jonas Schuster.
"Das waren heute coole Sprünge von mir", so Embacher. "Ich muss den Hut vor Domen ziehen. Es ist sich wieder nicht ausgegangen, aber es wird schon irgendwann einmal der Fall sein."
Die Entscheidung war letztlich hauchdünn, Embacher, Erster nach dem ersten Durchgang, fehlten nur 1,1 Punkte zum Sieg. Freuen durfte sich der junge Jonas Schuster. Mit tollen Flügen bescherte er sich sein erstes Podium mit Rang drei. "Ich habe die Gänsehaut. Ich habe mein Ding durchgezogen, ich freue mich wahnsinnig", so Schuster.
Daniel Tschofenig gelang im finalen Durchgang der Sprung auf Rang vier vor Maximilian Ortner. Stefan Kraft landete auf Rang 16.
Kommentare