Wintersport

Skifliegen am Kulm: Prevc triumphiert vor zwei Österreichern

Stephan Embacher wurde Zweiter, Jonas Schuster erreichte als Dritter sein erstes Podium.
Alexander Strecha
28.02.2026, 15:20

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Skifliegen am Kulm: Prevc triumphiert vor zwei Österreichern

Beim Treffen der Langstreckenflieger in Bad Mitterndorf setzte Domen Prevc als Letzter zur Landung an. Der Slowene gewann das Skifliegen am Kulm vor Stephan Embacher und Jonas Schuster.

"Das waren heute coole Sprünge von mir", so Embacher. "Ich muss den Hut vor Domen ziehen. Es ist sich wieder nicht ausgegangen, aber es wird schon irgendwann einmal der Fall sein."

Skifliegen Jonas Schuster

Die Entscheidung war letztlich hauchdünn, Embacher, Erster nach dem ersten Durchgang, fehlten nur 1,1 Punkte zum Sieg. Freuen durfte sich der junge Jonas Schuster. Mit tollen Flügen bescherte er sich sein erstes Podium mit Rang drei. "Ich habe die Gänsehaut. Ich habe mein Ding durchgezogen, ich freue mich wahnsinnig", so Schuster.

Daniel Tschofenig gelang im finalen Durchgang der Sprung auf Rang vier vor Maximilian Ortner. Stefan Kraft landete auf Rang 16.

Skispringen
kurier.at  | 

Kommentare