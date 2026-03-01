Skispringen: Lisa Eder segelte in Hinzenbach zu ihrem zweiten Weltcupsieg
Nika Prevc ist doch zu schlagen: Die Österreicherin Lisa Eder gewann in Hinzenbach souverän.
Fünf Wochen nach ihrem Premieren-Triumph in Zao (Japan) holte Skispringerin Lisa Eder auf heimischem Terrain ihren zweiten Weltcupsieg. Am Sonntag ließ die 24-jährige Salzburgerin auf der Normalschanze in Hinzenbach die Konkurrenz souverän hinter sich und gewann klar vor der Norwegerin Anna Odine Ström (-11,3 Pkt.).
Weltcup-Dominatorin Nika Prevc, die tags zuvor Eder das Nachsehen gegeben hatte, kam nach einem verpatzten ersten Sprung über Rang drei nicht hinaus (-16,8).
Kommentare