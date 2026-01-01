Alle Jahre wieder: ÖSV-Star Stefan Kraft stürzt in Garmisch ab

Wenn das so weitergeht, dann wird Stefan Kraft tatsächlich noch einmal einen Antrag einbringen, die Vierschanzentournee in eine Dreischanzentournee umzuwandeln. Ohne dieses nervtötende Neujahrsspringen auf dem ungeliebten Bakken in Garmisch, über den Stefan Kraft am 1.Jänner 2026 nicht zum ersten Mal sagte: "Wir werden keine Freunde mehr."

"Das war nix" Auch heuer startete das neue Jahr für Stefan Kraft wieder mit einem Absturz. Der Routinier kam in beiden Durchgängen nur auf 123 Meter - der Schanzenrekord liegt bei 145,5 Meter - und musste sich am Ende mit Rang 26 begnügen. "Das war nix", sagte der 32-Jährige.

Dieser Anti-Lauf in Garmisch ist schon kurios und rätselhaft zugleich: Immerhin ist Stefan Kraft der konstanteste Skispringer der Weltcup-Geschichte und ein Mann, der mit allen Schanzen zurecht kommt. 129 Podestplätze Bei 340 Starts im Weltcup landete der 32-Jährige 129 Mal (!) auf dem Stockerl - so oft wie kein anderer Skispringer.

Stefan Krafts Bilanz in Garmisch 2014: 30.Platz 2015: 6. 2016: 9. 2017: 3. 2018: 31. 2019: 49. 2020: 13. 2021: 28. 2022: 18. 2023: Aus in der Qualifikation 2024: 6. 2025: 8. 2026: 26.