Qualifikation in Garmisch: ÖSV-Jungstar springt neuen Schanzenrekord
Österreichs Springer präsentierten sich bärenstark. Jan Hörl wurde Zweiter, der 19-jährige Stephan Embacher markierte mit 145,5 Metern einen Schanzenrekord.
Dominator Domen Prevc war auch in der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen eine Klasse für sich und gab sich abermals keine Blöße.
Hinter dem Slowenen präsentierten sich aber die österreichischen Skispringer bärenstark und brachten mit Jan Hörl (2.) und Stephan Embacher (3.) zwei Leute auf das Stockerl.
Vor allem der Auftritt von Jungstar Embacher war beeindruckend: Der 19-jährige Tiroler segelte 145,5 Meter weit und stellte einen neuen Schanzenrekord auf.
Kraft nur 25.
"Das war sehr cool, ich hab' den Sprung voll durchgezogen", sagte Embacher. Mit Manuel Fettner (7.) landete ein weiterer Österreicher in den Top Ten. Daniel Tschofenig wurde 13..
Nicht nach Wunsch verlief die Qualifikation für Stefan Kraft: Der Salzburger kam über Rang 25 nicht hinaus.
